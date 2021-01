Ore decisive per Torreira, domani il vertice della verità. Un ex obiettivo è il piano B

Una delle vicende di mercato che più appassionano i tifosi della Fiorentina è sicuramente quella legata a Lucas Torreira. Il regista di proprietà dell’Arsenal, ma attualmente in prestito all’Atletico Madrid, non è soddisfatto del proprio minutaggio (LA SCHEDA). Tanti club stanno seguendo gli esiti della vicenda, compresa la Fiorentina. Come riportato da La Nazione, i viola attendono notizie e domani è in programma un appuntamento fondamentale. Nel bene o nel male la trattativa prenderà una svolta definitiva. Gli inglesi hanno dato da tempo il via libera a qualsiasi soluzione. Adesso tocca all’entourage del giocatore ed al club spagnolo trovare la quadra con i soggetti interessati. Il Torino, la principale concorrente in Italia, sembra averlo mollato. Come piano B può prendere quota l’ex obiettivo estivo Diego Demme, il centrocampista del Napoli reclama spazio. Ma il dubbio resta sempre lo stesso, il giocatore accetterà la Fiorentina? LA SCHEDA

