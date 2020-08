L’edizione odierna del Corriere dello Sport racconta della trattativa ormai chiusa tra la Roma e il difensore belga Jan Vertonghen. Il difensore, svincolatosi dal Tottenham di Josè Mourinho dovrebbe quindi firmare un biennale da tre milioni a stagione col club capitolino. Per l’esperto difensore della nazionale dei diavoli rossi si era parlato – non più tardi della giornata di ieri – di un interesse ancora vivo da parte della Fiorentina. Il Ds Pradè è infatti alla ricerca di innesti d’esperienza per puntellare la rosa in tutti i suoi reparti.