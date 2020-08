L’ esperienza arriva dal mercato. Ecco i nomi più caldi sul taccuino di Daniele Pradè

Nell’edizione odierna del Corriere dello Sport-Stadio oggi in edicola troviamo uno spazio dedicato al mercato degli “esperti”. Se da un parte Pradè punta ai giovani Fares (LEGGI) e Calafiori (LEGGI) per rinforzare la fascia sinistra del campo, non è da sottovalutare neanche il mercato degli over 30. La Fiorentina è alla ricerca del giusto mix tra gioventù ed esperienza e giocatori affermati, abituati a palcoscenici importanti possono essere i trascinatori della squadra che verrà. I nomi più importanti e caldi in questo momento son: Mandzukic (34) (SCHEDA), svincolato, per una maglia da centravanti. Mario Götze (28) (SCHEDA), che ha lasciato il Dortmund, anche se in quest’ultimo caso l’ostacolo è rappresentato dall’ingaggio, altissimo. Ed infine Franco Vazquez (31) (SCHEDA), trequartista in uscita dal Siviglia che Iachini conosce bene per aver allenato (e fatto segnare il suo record di marcature, 18 reti in 72 gare) al Palermo.