Belotti in cima alla lista dei desideri. Occhi su Vertonghen, Mandzukic e Nainggolan

Si parla anche del mercato viola in entrata su La Nazione. Andrea Belotti (SCHEDA) continua ad essere un obiettivo della società gigliata. Le ultime vicende societarie del Torino potrebbero favorire il dialogo tra i granata e la Fiorentina, mentre il discorso cambierebbe nel caso in cui Cairo decidesse di passare la mano. L’eventuale esborso non sarebbe da poco ma l’arrivo di Belotti darebbe sostanza e qualità. Resta sempre calda la pista, per la difesa, che porta allo svincolato Vertonghen (SCHEDA). Su di lui è aumentato l’interesse di altri club italiani: Inter e nelle ultime ore la Roma che potrebbe perdere Smalling. Tra gli svincolati attenzione sempre a Mandzukic (SCHEDA), ma i viola seguono con attenzione anche l’evolversi della situazione legata a Nainggolan (SCHEDA). Molto dipenderà dall’Inter e dalle pretese: se fossero esose il Cagliari difficilmente potrebbe accontentare il club nerazzurro.