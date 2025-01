VN – Oggi incontro Pablo Marì-Monza: sarà chiesta cessione. Vuole la Fiorentina

Nella giornata di oggi, secondo quanto raccolto da Violanews.com, l'agente di Pablo Marì chiederà la cessione al club allenato da Bocchetti. Nella testa del giocatore c'è soltanto la Fiorentina di Palladino. Il difensore spagnolo è in scadenza nel 2025, in questo modo il Monza non lo perderebbe a zero. La Fiorentina potrebbe inserire un piccolo indennizzo al club lombardo. (BOCCHETTI NON CI STA)