VN – Fiorentina, avanti tutta per Pablo Marì: intesa sulla durata del contratto

Secondo quanto raccolto da Violanews, procede spedita anche la trattativa che può riportare il difensore spagnolo Pablo Marì alla corte di Raffaele Palladino. Dopo aver incassato un sì di massima da parte dell'ex Arsenal e Udinese, in scadenza di contratto con il Monza, possiamo anche svelarvi l'intesa raggiunta con la Fiorentina su un contratto di due anni.

Marì, per il quale andrebbe solo riconosciuto un indennizzo al Monza, arriverebbe in viola come sostituto del partente Martinez Quarta, che ha già salutato i tifosi nell'allenamento aperto di Capodanno e si prepara a tornare ad essere un giocatore del River Plate. Il mercato di gennaio della società viola sembra esser cominciato col turbo.