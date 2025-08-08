Per Zanoli la spunta il Bologna. Affare in chiusura: le cifre

Era finito anche nel taccuino della Fiorentina ma, alla fine, Alessandro Zanoli giocherà con il Bologna. La Gazzetta dello Sport spiega come il club felsineo abbia chiuso per il laterale di proprietà del Napoli. L'affare si chiude con la formula del trasfertimento a titolo definitivo con un esborso da parte dei rossoblù di 5 milioni di euro a cui se ne potrebbe aggiungere uno di bonus. Zanoli firmerà un contratto quadriennale.
