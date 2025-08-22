Il campionato di Serie A è alle porte ed è tempo di conferenze stampa di presentazione. A Roma Gian Piero Gasperini ha raccontato l'avvicinamento a Roma-Bologna di domani, big match della prima giornata ed esordio per il tecnico di Grugliasco sulla panchina giallorossa. Tra le varie indicazioni emerse, anche la situazione di Lorenzo Pellegrini, sempre più ai margini della squadra:
calciomercato
Pellegrini-Roma, è finita. Gasperini: “Se va via, la società sarà contenta”
"La società non vuole rinnovare il contratto di Pellegrini e lui vuole giocare per conquistarsi la Nazionale. Se lui trova una soluzione adeguata di andare via, la società sarà contenta. Sarà complicato, ma è tutto chiaro" ha detto Gasperini. Pellegrini negli ultimi giorni è stato accostato alla Fiorentina, anche se l'ingaggio è un problema (forse) insormontabile.
Gasperini ha parlato anche di mercato e dell'infortunio di Bailey, che si è fermato al suo primo allenamento: "Quella di Bailey è incredibile, ci dispiace. Un infortunio difficile da spiegare, incredibile davvero. Abbiamo fatto tanto, gli altri sono arrivati un po' a singhiozzo poi c'è stato lo stallo. Tutti vorrebbero la squadra definitiva subito, ma è un'utopia ormai. Avevo fatto dei propositi, ma poi la realizzazione è difficile e ha dei tempi diversi".
