Pellegrini-Roma, è finita. Gasperini: “Se va via, la società sarà contenta”

"La società non vuole rinnovare il contratto di Pellegrini e lui vuole giocare per conquistarsi la Nazionale. Se lui trova una soluzione adeguata di andare via, la società sarà contenta. Sarà complicato, ma è tutto chiaro" ha detto Gasperini. Pellegrini negli ultimi giorni è stato accostato alla Fiorentina , anche se l'ingaggio è un problema (forse) insormontabile.

Gasperini ha parlato anche di mercato e dell'infortunio di Bailey, che si è fermato al suo primo allenamento: "Quella di Bailey è incredibile, ci dispiace. Un infortunio difficile da spiegare, incredibile davvero. Abbiamo fatto tanto, gli altri sono arrivati un po' a singhiozzo poi c'è stato lo stallo. Tutti vorrebbero la squadra definitiva subito, ma è un'utopia ormai. Avevo fatto dei propositi, ma poi la realizzazione è difficile e ha dei tempi diversi".