Niente Fiorentina, Calabria vola in Grecia: “Grazie Pana. Qui per qualcosa di nuovo”

"Sono molto felice di essere qui. Di iniziare una nuova avventura. Ringrazio il presidente, l'amministrazione e la gente del Panathinaikos, che hanno dimostrato di volermi. Per me è stata una scelta. Volevo iniziare qualcosa di nuovo fuori dal mio Paese. Una nuova avventura. Mi sono preparato per poter tornare a un'altra prospettiva, con un'altra squadra e con volontà. Sapevo e apprezzavo anche il fatto che il Panathinaikos mi volesse, quindi sono pronto a venire qui e continuare a lottare per vittorie e titoli".