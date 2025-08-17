Davide Calabria riparte dal Panathinaikos, scegliendo di vivere un’esperienza all’estero dopo essere rimasto svincolato e non essere approdato in Serie A, nonostante i rumors sulla Fiorentina.Arrivato ad Atene, ha dichiarato:
calciomercato
Niente Fiorentina, Calabria vola in Grecia: “Grazie Pana. Qui per qualcosa di nuovo”
"Sono molto felice di essere qui. Di iniziare una nuova avventura. Ringrazio il presidente, l'amministrazione e la gente del Panathinaikos, che hanno dimostrato di volermi. Per me è stata una scelta. Volevo iniziare qualcosa di nuovo fuori dal mio Paese. Una nuova avventura. Mi sono preparato per poter tornare a un'altra prospettiva, con un'altra squadra e con volontà. Sapevo e apprezzavo anche il fatto che il Panathinaikos mi volesse, quindi sono pronto a venire qui e continuare a lottare per vittorie e titoli".
Rivolgendosi ai tifosi, Calabria ha aggiunto:
"Vengo dal Milan, che aveva una tifoseria fantastica. Anche il Bologna aveva una tifoseria molto passionale. So che i tifosi del Panathinaikos sono molto appassionati e non vedo l'ora di esibirmi davanti a loro. Sono sicuro che aiuteranno la squadra il più possibile".
