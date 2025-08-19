Moretto: “La Fiorentina ha chiesto Jimenez. La risposta del Milan”

La Fiorentina continua a cercare un vice-Dodò. Le valutazioni attorno a Fortini sono ancora in corso, anche sul mercato. Nel frattempo Nadir Zortea (QUI LA NEWS) andrà al Bologna, uno degli obiettivi di Pradè e Goretti. La ricerca continua, e la società avrebbe individuato un nuovo profilo, quello di Alex Jimenez. Lo spagnolo del Milan, classe 2005, ha dimostrato di essere duttile, con ottime qualità offensive