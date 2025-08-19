La Fiorentina continua a cercare un vice-Dodò. Le valutazioni attorno a Fortini sono ancora in corso, anche sul mercato. Nel frattempo Nadir Zortea (QUI LA NEWS) andrà al Bologna, uno degli obiettivi di Pradè e Goretti. La ricerca continua, e la società avrebbe individuato un nuovo profilo, quello di Alex Jimenez. Lo spagnolo del Milan, classe 2005, ha dimostrato di essere duttile, con ottime qualità offensive
Moretto: “La Fiorentina ha chiesto Jimenez. La risposta del Milan”
La Fiorentina cerca un esterno destro, ed avrebbe chiesto Jimenez al Milan. Ecco la volontà dei rossoneri
Il no del Milan—
Come riportato dal giornalista di mercato Matteo Moretto, la Fiorentina avrebbe richiesto Jimenez al Milan. I rossoneri però hanno risposto in modo negativo, ritenendo il calciatore incedibile. Il Napoli avrebbe potuto mettere addirittura sul piatto 25 milioni, salvo poi virare su Sanchez. La viola invece avrebbe voluto un prestito, così come il Lione e la Roma.
