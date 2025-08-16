Il Venezia vince, ma senza Nicolussi Caviglia. Ecco perché

Il debutto stagionale del Venezia in Coppa Italia porta subito entusiasmo in Laguna: al “Penzo” la squadra di Stroppa travolge il Mantova con un netto 4-0 , trascinata dalle doppiette di Doumbia e Yeboah. Una prestazione convincente che regala ai lagunari il passaggio ai sedicesimi e lascia intravedere la mano del nuovo tecnico già alla prima uscita ufficiale.

Ma, al di là del risultato, a catalizzare l’attenzione è stata un’assenza in lista convocati: quella di Hans Nicolussi Caviglia. Il centrocampista valdostano, profilo da tempo seguito con interesse dalla Fiorentina, non ha preso parte al match per problemi fisici che hanno costretto lo staff medico arancioneroverde a lasciarlo fuori precauzionalmente. Una scelta che ha destato sorpresa, visto il suo peso specifico nel progetto tecnico di Stroppa.