Il presidente del Cagliari, Tommaso Giulini, ha rilasciato un'intervista a La NuovaSardegna nella quale ha parlato del mercato e delle tante richieste per Piccoli, riscattato dall'Atalanta dopo un'ottima annata in rossoblù:
Giulini su Piccoli: "L'abbiamo voluto, ma con un'offerta adeguata valuteremo"
Le parole del presidente del Cagliari, Tommaso Giulini, sulle richieste di mercato per Piccoli
Parliamo di un attaccante forte, può essere il futuro del calcio italiano e sono convinto che un altro anno con noi possa farlo consacrare. Detto ciò, abbiamo fatto uno sforzo importante per riscattarlo e tenerlo con noi. Il mercato è sempre imprevedibile, se dovesse arrivare una proposta adeguata al valore del calciatore, e se lui dovesse essere dell'idea di intraprendere un'altra sfida - cosa che non è accaduta fino ad oggi -, la prenderemo in considerazione. Ma questa è un'opzione che riguarda tutte le squadre della Serie A, a partire dalle più blasonate.
