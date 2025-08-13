CorFio: “Piccoli e Ionnaidis nomi per l’attacco. Beltran? Secondo gli agenti…”

I nomi per l'attacco viola

Redazione VN 13 agosto 2025 (modifica il 13 agosto 2025 | 08:23)

Lucas Beltran continua a essere al centro di trattative, questa volta con due club russi molto importanti: Zenit San Pietroburgo e Spartak Mosca. Dopo il rifiuto del giocatore alla proposta del Flamengo, accettata dalla Fiorentina, gli agenti dell’argentino hanno fatto filtrare questi nuovi interessamenti, segnalando un possibile cambiamento di atteggiamento da parte di Beltran. Tuttavia, la situazione resta delicata e non si prevede una svolta imminente.

Gli agenti di Beltran hanno seguito da vicino la situazione, passando dal ritiro inglese della Fiorentina a Firenze per gestire la situazione sempre più complicata del giocatore. Il rifiuto al Flamengo ha infatti complicato i piani del club, che avrebbe incassato 12 milioni più 3 di bonus per poter investire su un nuovo centravanti richiesto da Pioli. Da allora Beltran è finito ai margini, senza nemmeno un minuto nelle recenti partite contro Nottingham e Manchester, con la situazione che sembra ormai un “separati in casa”.

Al momento lo Zenit sembra essere il club più avanti nelle trattative, con un’offerta di circa 10 milioni più bonus, cifra però ritenuta insufficiente dalla Fiorentina. Per il direttore sportivo Daniele Pradè sarebbe comunque un segnale positivo, poiché l’allenatore insiste per avere un nuovo attaccante come alternativa a Moise Kean. Tra i nomi in lista ci sono Piccoli del Cagliari e Ioannidis del Panathinaikos, nonostante le richieste elevate del club greco. Lo scrive il Corriere Fiorentino.