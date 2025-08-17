Di Marzio: “Il Torino su Nicolussi Caviglia. Sfida a Bologna e Fiorentina”

Secondo quanto riportato dall'esperto di mercato Gianluca Di Marzio, Il Torino sfida Bologna e Fiorentina per Nicolussi Caviglia

Il Torino si fionda su Hans Nicolussi Caviglia . Secondo quanto riportato dall'esperto di mercato Gianluca Di Marzio, il club di Urbano Cairo, vedendosi scappare l'occasione Asllani (direzione Bologna), ha deciso di cambiare obiettivo e puntare il centrocampista del Venezia.

Ricordiamo che su classe 2000 è noto da tempo l'interesse sia dello stesso Bologna, ora concentrato sul centrocampista dell'Inter, e proprio della Fiorentina (QUI LA NOTIZIA), che cerca un mediano per completare il reparto