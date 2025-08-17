Il Torino si fionda su Hans Nicolussi Caviglia. Secondo quanto riportato dall'esperto di mercato Gianluca Di Marzio, il club di Urbano Cairo, vedendosi scappare l'occasione Asllani (direzione Bologna), ha deciso di cambiare obiettivo e puntare il centrocampista del Venezia.
Di Marzio: "Il Torino su Nicolussi Caviglia. Sfida a Bologna e Fiorentina"
Di Marzio: “Il Torino su Nicolussi Caviglia. Sfida a Bologna e Fiorentina”
Secondo quanto riportato dall'esperto di mercato Gianluca Di Marzio, Il Torino sfida Bologna e Fiorentina per Nicolussi Caviglia
Ricordiamo che su classe 2000 è noto da tempo l'interesse sia dello stesso Bologna, ora concentrato sul centrocampista dell'Inter, e proprio della Fiorentina (QUI LA NOTIZIA), che cerca un mediano per completare il reparto
