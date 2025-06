Di Marzio conferma: “La Fiorentina non si ferma. Dopo Fazzini, piace anche Bernabé”

Di Marzio conferma l'interesse per Bernabé

La Fiorentina continua a muoversi con decisione sul fronte del mercato in entrata. Dopo l’ufficialità dell’arrivo di Jacopo Fazzini, il club gigliato è al lavoro per rinforzare ulteriormente la linea mediana.

Tra i profili che stuzzicano l’interesse della dirigenza viola c’è quello di Adrián Bernabé, talentuoso centrocampista del Parma . Il classe 2001 ha attirato l’attenzione per le sue doti tecniche e la capacità di interpretare il ruolo con eleganza e visione di gioco.

Nella sua ultima stagione in Serie A, Bernabé ha collezionato 21 presenze, mettendo a referto un gol e un assist. Numeri che confermano il suo valore e che fanno di lui un nome caldo per il centrocampo della Fiorentina, alla ricerca di qualità e intelligenza tattica per affrontare al meglio la nuova stagione. Lo riporta Gianluca Di Marzio.