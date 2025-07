Asllani rifiuta l’estero, vuole la Serie A. Ma la richiesta dell’Inter è alta

Kristjan Asllani sta diventando un grattacapo per l'Inter. La società nerazzurra chiede 15 milioni per il giocatore che è ai margini del progetto. Asllani però ha già rifiutato diversi club, tra cui il Betis: la sua volontà è continuare a giocare in Serie A, dove però nessuno è disposto a spendere una cifra del genere (Fiorentina compresa). Se il calciatore non cambierà idea l'Inter si troverà costretta ad intraprendere la strada del prestito che preferirebbe evitare. Lo riporta La Gazzetta dello Sport.