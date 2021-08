Non solo Zappacosta, l’Atalanta monitora Lirola per il ruolo di vice-Maehle

La Dea si guarda attorno in attesa di valutare l'infortunio di Hans Hateboer

Nell'edizione odierna di Tuttosport si fa il punto sul mercato dell'Atalanta. In particolare per quanto riguarda le corsie esterne della squadra bergamasca. Detto che i titolari della Dea in questo momento sono Gosens a sinistra e Maehle a destra, con l’arrivo di Pezzella è stato completato il binario mancino mentre sulla corsia opposta è da monitorare l'infortunio di Hateboer. Il numero 33 dei nerazzurri era rientrato in gruppo lunedì ma nella seduta di martedì ha lavorato ancora a parte: se il fastidio al piede non dovesse risolversi in tempi brevi non va affatto escluso un intervento sul mercato degli esterni. E il giornale in questa direzione fa i nomi di Lirola della Fiorentina che di Zappacosta del Chelsea. La società non vuole farsi trovare impreparata e quindi tutto va seguito con grande attenzione, si legge.