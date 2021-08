Pezzella come Lirola: l’attesa della chiamata che non verrà

Pezzella sembra destinato a rimanere. Parte così l'operazione di Italiano per riportare l'argentino al centro della Fiorentina

Come riportato dal Corriere dello Sport, German Pezzella partirà titolare con il Cosenza. Il capitano della Fiorentina è da Luglio con le valige in mano, nell'attesa di quella chiamata da un altro club per poter lasciare Firenze. Ancora tutto ciò non si è verificato e con molta probabilità non si verificherà. Cosa fare quindi? Semplice, metterlo in campo e riportarlo ad essere quel difensore d'esperienza delle prime stagioni. Sarà compiti di Italiano, che proprio partendo dal Cosenza vuole riportare la Fiorentina nelle mani del suo capitano.