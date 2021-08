Conferme sull’interesse per Arthur Cabral: sarà lui il vice Vlahovic?

L'attaccante vanta medie molto interessanti nel campionato svizzero

Una vecchia fiamma, che era stata già segnalata in precedenza: Arthur Cabral, classe 1998, 37 gol in due stagioni con il Basilea, interessa ancora alla Fiorentina e La Gazzetta dello Sport in edicola oggi scrive di conferme che arrivano dalla Svizzera per un'operazione che, se concretizzata, vorrebbe dire bocciatura per Kokorin che farebbe spazio ad un nuovo vice Vlahovic.