Di Marzio: torna di moda Zappacosta. È la prima scelta se parte Lirola

Società al lavoro per la corsia di destra

Sembrava essersi defilato il nome di Davide Zappacosta per quanto riguarda il mercato della Fiorentina. Invece, il laterale del Chelsea potrebbe tornare in auge per quanto riguarda la corsia destra della squadra gigliata. Come spiega Gianluca Di Marzio attraverso il suo sito web, Pradè ha rimesso gli occhi sul terzino laziale. La Fiorentina, però, proverà a portarlo a Firenze soltanto in caso di uscita di Pol Lirola.