Nome nuovo, pronta offerta della Fiorentina per un centrocampista del Gremio

Il calciatore ha il contratto in scadenza nel dicembre del 2024

La Fiorentina è interessata ad un centrocampista del Gremio. Secondo quanto riporta l'esperto di mercato Ekrem Konur, i viola starebbero pensando a Mathiàs Villasanti, paraguaiano classe 1997. Sempre secondo Konur, la dirigenza gigliata starebbe preparando un'offerta da circa 10 milioni per cercare di strappare il giocatore alla società brasiliana. Importante sottolineare come il calciatore abbia il contratto in scadenza nel dicembre 2024.