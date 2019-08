Niente scambio Simeone-Farias: il brasiliano è ad un passo dal Lecce

Scambio Simeone-Farias? L’ipotesi circolata nel pomeriggio di ieri (LEGGI) non trova conferme: il brasiliano, infatti, è vicino al passaggio al Lecce. La formula è quella del prestito oneroso con obbligo di riscatto in caso di salvezza. Al Cagliari – si legge su alfredopedulla.com – andrebbero circa 6-7 milioni di euro. MA PER IL CHOLITO RESTA VIVA L’IPOTESI ROSSOBLU