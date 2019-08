Prende quota lo scambio Farias-Simeone con il Cagliari. Anche se il Lecce…

Un nome che torna di moda, dopo l’interesse che era maturato nella finestra invernale di mercato. La Fiorentina segue di nuovo Diego Farias. Lo riporta Tuttomercatoweb.com, secondo cui l’idea sta prendendo consistenza e dalla prossima settimana l’affare può entrare nel vivo. In agenda tra Fiorentina e Cagliari c’è ovviamente anche il nome di Giovanni Simeone, che può fare il percorso inverso dalla Toscana alla Sardegna: lo scambio di prestiti non convince, ma la trattativa può riaprirsi ad altre condizioni e chiudersi in tempi brevi. Sull’attaccante brasiliano, oltre ai viola c’è anche l’interesse di Atalanta, Sassuolo e Lecce, che come riporta Sky Sport può chiudere in prestito oneroso (1,5 milioni) con obbligo di riscatto in caso di salvezza.