Era stato debolmente accostato anche alla Fiorentina, ma per Michele Collocolo sono pronte ad aprirsi le porte per un'altra squadra di Serie A. Il centrocampista dell'Ascoli, infatti, è ad un passo dall'accordo con il Cagliari, scrive il Corriere dello Sport. Sul giocatore, si legge sul quotidiano, ci sono anche altre squadre ma i rossoblù sembrano in netto vantaggio e sono pronti a chiudere la trattativa in tempi brevi. Il cartellino è valutato intorno ai 3-4 milioni.