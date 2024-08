Nico Gonzalez verso la cessione. Di Marzio: “L’ok di Commisso arriverà”

Sta continuando a tenere banco la situazione Nico Gonzalez (non convocato alla prima di campionato) in casa Fiorentina. E arrivano aggiornamenti sulla situazione dell'argentino direttamente dall'esperto di mercato Gianluca Di Marzio. La priorità di Gonzalez, come vi abbiamo raccontato nelle scorse ore, rimane la Juventus ma l'Atalanta non molla l'osso e dopo l'esplosione del caso Lookman è pronta a tornare all'assalto.