VN – Juventus in pole per Nico, ma l’Atalanta rimane una pista calda

Non è ancora finita la corsa per l'attaccante argentino Nico Gonzalez. La Juventus sarebbe ancora in pole per il calciatore viola, avendo dalla parte bianconera proprio un accordo di massima con l'attaccante argentino. Il giocatore avrebbe già accettato il quinquennale a 3,5 milioni a stagione offerto dal club bianconero. L'accordo tra le due società però non avrebbe raggiunto nessuna fumata bianca e secondo quanto appreso dalla nostra redazione l'Atalanta rimarrebbe al momento una pista molto calda. Dopo aver perso Scamacca, sostituito con Retegui e probabilmente Koopmeiners, già ampiamente coperto dall'arrivo di Samardzic, in queste ore il club bergamasco potrebbe perdere il nigeriano Lookman. Per questo, ma non solo, la trattativa Nico-Juventus non sarebbe ancora chiusa e nelle prossime ore potrebbe arrivare un nuovo rilancio nerazzurro