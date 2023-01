Nico Gonzalez, ore calde. Il Leicester resta fiducioso: la situazione

Il club inglese fa sempre più sul serio ed è intenzionato ad accelerare per mettere l'argentino a disposizione di Rodgers già a gennaio

Resta in bilico il futuro a Firenze di Nico Gonzalez, finito ormai da qualche giorno nel mirino del Leicester. Come vi avevamo raccontato nel primo pomeriggio di ieri, le prossime ore saranno decisive per capire se l'attaccante argentino concluderà o meno la sua stagione con la maglia della Fiorentina sulle spalle.