Nico Gonzalez, il Leicester molla l’osso. Gli inglesi virano su altri obiettivi

Arrivano aggiornamenti di mercato direttamente da oltremanica per quello che riguarda la situazione relativa a Nico Gonzalez. Secondo quello che riporta Sky Sport UK, il Leicester, che ha insistentemente cercato l'argentino, ha deciso, almeno al momento di mollare la presa. I dialoghi con la Fiorentina si sono arenati e le foxes hanno deciso di virare su altri obiettivi per il reparto avanzato. Un discorso, quello con l'ex Stoccarda, che potrebbe essere ripreso in futuro, ma al momento la trattativa è sfumata.