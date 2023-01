VN – Il Leicester non molla per Nico Gonzalez: pronto il rilancio

Tentativo di rilancio per il Leicester City per quanto riguarda Nico Gonzalez

Il Leicester City non avrebbe la minima intenzione di mollare la pista Nico Gonzalez. Infatti, secondo quanto raccolto dalla nostra redazione, nonostante il muro di tutta la Fiorentina (compreso Commisso), le Foxes starebbero preparando un rilancio con un'offerta superiore a quella iniziale. Per l'entourage del giocatore argentino la situazione è ancora del tutto in piedi, in attesa di capire se i viola hanno veramente preso la decisione di blindarlo o meno.