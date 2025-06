VN – Torna (anche) Christensen. La Salernitana lo avrebbe voluto, ma con la C…

La Salernitana avrebbe provato a tenere Oliver Christensen dopo il prestito. Ma con la retrocessione in C dei campani, il danese torna a Firenze

Niente riscatto per Oliver Christensen da parte della Salernitana. La rocambolesca retrocessione dei campani dopo il doppio playout con la Sampdoria riporta a Firenze il portiere danese, protagonista con la maglia granata di tante parate e una buona seconda parte di stagione, che però non è bastata per ottenere la salvezza.

Fuori dal progetto Fiorentina, il classe 1999 sarà di nuovo al Viola Park nelle prime fasi del ritiro precampionato prima di cambiare nuovamente casacca in prestito o a titolo definitivo. Quello di Christensen è l'ennesimo giocatore partito in prestito che non viene riscattato, così come i vari Ikonè, Brekalo, Barak, Sottil, Nzola, Sabiri, Kouamé...