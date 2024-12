VN – Ikonè, valigie in mano? Può lasciare la Fiorentina a gennaio: gli scenari

Jorko Ikonè potrebbe lasciare la Fiorentina nella sessione di mercato di gennaio. La possibilità - secondo quanto raccolto dalla nostra redazione - è concreta col francese che potrebbe essere destinato a trasferirsi altrove. L'ex Lille è arrivato a Firenze nel gennaio 2022 per oltre 15 milioni . Nei due anni di permanenza il suo valore è drasticamente sceso. È impensabile che il club gigliato possa incassare queste cifre, ma qualche club potrebbe comunque bussare alla porta. Insomma i tempi sembrano essere maturi per vedere il classe '98 cambiare aria.

Il bilancio in viola

Davvero deludente il suo rendimento (statistiche) nel corso delle tre stagioni e mezzo vissute in maglia viola. In Serie A sono 91 le presenze, condite da soli 8 goal e 8 assist. Il bilancio non migliora molto tenendo conto delle altre competizioni: 28 presenze, 7 goal e 3 assist in Conference; 13 presenze e 1 goal in Coppa Italia. A cui va aggiunta anche la semifinale di Supercoppa dello sciagurato rigore sbagliato contro il Napoli.