Beltrán resta un nome caldo in uscita per la Fiorentina. Lo Zenit San Pietroburgo (QUI LA NOTIZIA) non sarebbe l’unica squadra russa sulle sue tracce: anche lo Spartak Mosca, come riportato dal Corriere della Sera, avrebbe manifestato interesse per l’attaccante argentino.
In Russia sta girando molto il nome di Lucas Beltran. Secondo il Corriere della Sera, oltre allo Zenit c'è anche lo Spartak Mosca
Sullo sfondo rimane il Flamengo, che dopo il rifiuto iniziale del giocatore non ha intenzione di arrendersi. I brasiliani, già vicini a un’intesa di massima con il club viola per circa 15 milioni di euro bonus inclusi, potrebbero tornare alla carica nei prossimi giorni per convincere Beltrán ad accettare la destinazione.
