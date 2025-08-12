Radio CRC – Beltran, offerta europea: troverebbe Gerson. Cifre e cosa filtra

Si tratterebbe di un'offerta, quella presentata dallo Zenit, di 10 milioni di euro , non lontanissima da quella del Flamengo. E, particolare non di poco conto, stavolta l'attaccante argentino si sarebbe mostrato interessato a valutare la proposta in arrivo . I russi hanno da poco acquistato, proprio dal club brasiliano, il centrocampista ex viola Gerson pagandolo ben 25 milioni di euro. Per completezza d'informazione aggiungiamo che per il momento questa pista, riportata come abbiamo scritto dal collega di Radio CRC, non trova riscontri ulteriori nelle verifiche da noi effettuate. Ne seguiremo comunque eventuali sviluppi futuri.

In uscita

Beltran, sempre apprezzabile per atteggiamento ma mai corrispondente alla nomea di grande 9 con la quale era arrivato a Firenze due anni fa, è stato confinato in panchina nelle amichevoli inglesi contro Nottingham Forest e Manchester United, successive al suo rifiuto al Flamengo. La sua ultima stagione, 6 gol e 6 assist in totale, non è stata all'altezza della prima, chiusa in doppia cifra con 10 reti e 3 passaggi vincenti.