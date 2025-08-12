Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale

VIOLA NEWS calciomercato news calciomercato Radio CRC – Beltran, offerta europea: troverebbe Gerson. Cifre e cosa filtra

calciomercato

Radio CRC – Beltran, offerta europea: troverebbe Gerson. Cifre e cosa filtra

beltran
Il Vikingo ha detto no al ritorno in Sudamerica, ma come si metterebbero le cose con la Russia?
Redazione VN

Dopo il naufragio della trattativa con il Flamengo, che era pronto ad offrire 15 milioni totali, la Fiorentina cerca ancora acquirenti per Lucas Beltran: Radio CRC riferisce, attraverso il proprio giornalista Marco Giordano, di un interessamento dello Zenit di San Pietroburgo, uno dei club più importanti in Russia.

Si tratterebbe di un'offerta, quella presentata dallo Zenit, di 10 milioni di euro, non lontanissima da quella del Flamengo. E, particolare non di poco conto, stavolta l'attaccante argentino si sarebbe mostrato interessato a valutare la proposta in arrivo. I russi hanno da poco acquistato, proprio dal club brasiliano, il centrocampista ex viola Gerson pagandolo ben 25 milioni di euro. Per completezza d'informazione aggiungiamo che per il momento questa pista, riportata come abbiamo scritto dal collega di Radio CRC, non trova riscontri ulteriori nelle verifiche da noi effettuate. Ne seguiremo comunque eventuali sviluppi futuri.

In uscita

—  

Beltran, sempre apprezzabile per atteggiamento ma mai corrispondente alla nomea di grande 9 con la quale era arrivato a Firenze due anni fa, è stato confinato in panchina nelle amichevoli inglesi contro Nottingham Forest e Manchester United, successive al suo rifiuto al Flamengo. La sua ultima stagione, 6 gol e 6 assist in totale, non è stata all'altezza della prima, chiusa in doppia cifra con 10 reti e 3 passaggi vincenti.

Leggi i
commenti
Calciomercato: tutte
le notizie

© RIPRODUZIONE RISERVATA