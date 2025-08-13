Il Secolo XIX riporta un interessamento da parte dell'Inter per Mortem Frendrup. Il Genoa ha promesso al giocatore di liberarlo di fronte a un'offerta congrua, attorno ai 25 milioni di euro, che fino a questo punto del mercato estivo non è mai arrivata. In Spagna ci avevano provato per 15 milioni, trovando il rifiuto del Grifone.
Secolo XIX: “Inter su Frendrup. Il Genoa si contende il sostituto con la Fiorentina”
Nel caso di addio da parte di Mortem Frendrup, il Genoa ha individuato il sostituto in un obiettivo della Fiorentina
In caso di separazione da Frendrup, spiega il quotidiano ligure, il Genoa ha individuato in Nicolussi Caviglia il candidato principale per la sua sostituzione: il Venezia lo valuta 8-10 milioni. Il centrocampista è anche un obiettivo della Fiorentina nel caso in cui non si dovesse raggiungere un accordo per il rinnovo di Rolando Mandragora.
