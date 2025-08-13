Secolo XIX: “Inter su Frendrup. Il Genoa si contende il sostituto con la Fiorentina”

Nel caso di addio da parte di Mortem Frendrup, il Genoa ha individuato il sostituto in un obiettivo della Fiorentina

Il Secolo XIX riporta un interessamento da parte dell'Inter per Mortem Frendrup. Il Genoa ha promesso al giocatore di liberarlo di fronte a un'offerta congrua, attorno ai 25 milioni di euro, che fino a questo punto del mercato estivo non è mai arrivata. In Spagna ci avevano provato per 15 milioni, trovando il rifiuto del Grifone.