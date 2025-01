Pongracic messo ai margini da Palladino. E lui vuole il Napoli: si tratta

Tiene banco la questione Marin Pongracic in casa Fiorentina. Il difensore croato, dopo 6 mesi di dubbi e misteri, sembra essere finito nel mirino del Napoli di Antonio Conte che, perso Danilo , vorrebbe il croato per rafforzare il suo reparto difensivo. Da Firenze però viene eretto un muro intorno all'ex Lecce , soprattutto visto i 16 milioni spesi in estate per strapparlo all'ultimo minuto al Rennes .

Secondo quanto riporta la Gazzetta dello Sport, il Napoli ha sondato il terreno per Pongracic ma la Fiorentina ricorda con forza tutti i soldi spesi per lui a giugno. Manna però non si arrende, perché in campo è sceso il procuratore del croato e per adesso, tutto è ancora possibile.