Sky: svolta Gudmundsson, c’è accordo verbale col Genoa sullo sconto!

Sono in arrivo, in ogni caso, novità importanti sul futuro di Albert Gudmundsson : oggi è l'ultimo giorno per attivare il diritto di riscatto dal Genoa, e la Fiorentina sta lavorando alacremente per rimodulare l'accordo con i rossoblù , che inizialmente era stato fissato in 17 milioni di euro.

Per Gud, una stagione da 33 presenze, 6 reti e 2 assist in campionato più 2 e 1 in Conference League. Numeri che hanno risentito di qualche problema fisico di troppo, ma che sono stati espressi in momenti di brillantezza convincenti. Il nodo rimane il processo privato in Islanda che va avanti, per questo i viola stanno cercando di strappare una nuova stretta di mano a condizioni differenti.