Nzola, spunta una nuova pretendente. E’ il piano B di una retrocessa

Non ci sarebbe soltanto il Genoa alla corte di Mbala Nzola. Sulla punta angolana ci sarebbero gli occhi di una retrocessa dalla Serie A

Il Venezia , club retrocesso in Serie B, dopo aver strappato ben 4 punti tra andata e ritorno alla Fiorentina, è alla ricerca di una punta con esperienza per affrontare la prossima serie cadetta.

Il primo nome sulla lista dei lagunari porterebbe al profilo di Andrea Adorante della Juve Stabia. L'operazione sarebbe in dirittura d'arrivo sulla base di tre milioni di euro. Il club campano vorrebbe un ulteriore rilancio da parte del Venezia, ma l'operazione dovrebbe andare in porto. In caso contrario, però, ecco spuntare l'ipotesi di casa Fiorentina.