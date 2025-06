Kouamé, Nzola, Sottil e gli altri prestiti. 20 milioni di stipendi da tagliare

Senza i riscatti, tra pochi giorni torneranno alla Fiorentina tutti quei giocatori mandati in prestito ma che difficilmente rientreranno nei piani di Stefano Pioli. Come scrive La Nazione, il problema non è solo la quantità di giocatori che rientreranno al Viola Park (ben 20), ma anche economico e legato a un monte ingaggi che non dovrà superare una certa cifra per non incorrere nelle ripercussioni del Fair Play Finanziario.