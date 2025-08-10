Niente Comuzzo per il Milan dopo il no viola: i rossoneri prendono De Winter

Dopo aver ceduto Malick Thiaw al Newcastle per quasi 40 milioni, il Milan ha trovato praticamente subito il sostituto per la sua difesa. I rossoneri in prima battuta avevano pensato al viola Pietro Comuzzo, ma la Fiorentina non ha intenzione di cedere il suo giovane centrale quest'estate, così il nuovo direttore sportivo dei meneghini Igli Tare ha cambiato obiettivo e si è spostato verso il capoluogo ligure, dove ha chiuso, in pratica, per il difensore belga Koni De Winter, di proprietà del Genoa. Il classe 2002 arriverà a Milano grazie ad un esborso di 20 milioni, il cui 20% andrà nelle casse della Juventus, che vantava il 20% della rivendita sul cartellino del belga.