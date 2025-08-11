Il talentino Miller tra Fiorentina e Italiano? No: blitz dell’Udinese ed è fatta

Lo "wonder kid" Miller piace molto a Pioli per la Fiorentina, ma anche a Italiano per il Bologna. A spuntarla potrebbe essere però l'Udinese

Redazione VN 11 agosto 2025 (modifica il 11 agosto 2025 | 19:43)

Nonostante l'arrivo ufficiale di Simon Sohm, non è un mistero che Stefano Pioli sia alla ricerca di altri rinforzi in mediana per la sua Fiorentina. Secondo il portale inglese FootItalia la Fiorentina, su impulso del suo tecnico, sarebbe molto interessato a Lennon Lee Miller. Il club viola non è il solo in Italia sulle sue tracce: ci sono anche Torino, Como, Udinese e soprattutto il Bologna di Italiano con il quale sembravauna corsa a due.

Il blitz bianconero — La novità delle ultime ore è l'accelerazione dell'Udinese che ha presentato un'offerta al Motherwell. Per il classe 2006 - scrive il nostro Nicolò Schira - in Friuli hanno offerto 5 milioni con un contratto fino al 2030.

Giovane talento scozzese, fuori squadra e in uscita dal Motherwell. Per il classe 2006, mediano o trequartista, il club viola è fiducioso di riuscire a trovare un accordo facendo un'offerta entro 48 ore. Nell'ultima stagione, in Premiership scozzese, ha disputato 32 partite e segnato 2 gol, con ben 8 assist. A questi numeri vanno aggiunte le sette presenze con 2 gol nella coppa nazionale. A giugno ha esordito anche in nazionale maggiore, contro l'Islanda di Gudmundsson. Pochi giorni dopo ha giocato titolare contro il Liechtenstein, nei 90' ha servito anche un assist.

Lennon Miller aveva ancora un anno di contratto. Alla fine la squadra bianconera allenata da Kosta Runjaic sembra averla spuntata per davvero, dato che Sky Sport ha pescato il ragazzo in aeroporto, pronto a volare verso Udine.