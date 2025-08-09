VIOLA NEWS news viola stampa Bologna-Fiorentina, corsa a due per Miller del Motherwell: ruolo e statistiche

news viola

Bologna-Fiorentina, corsa a due per Miller del Motherwell: ruolo e statistiche

Miller
La Fiorentina segue con attenzione Lennon Miller, 18enne regista scozzese del Motherwell
Redazione VN

La Fiorentina segue con attenzione Lennon Miller, 18enne regista scozzese del Motherwell, considerato uno dei prospetti più interessanti del suo Paese. Al momento il Bologna sembra avanti nella trattativa. La valutazione è di circa 6 milioni di euro, cifra destinata a crescere in caso di concorrenza serrata. Sul giocatore c’è anche l’interesse dell'Udinese. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.

Nella scorsa stagione, Miller ha realizzato 4 reti e 8 assist in 39 presenze complessive tra la mediana e la trequarti della squadra scozzese.

 

Leggi i
commenti
News viola: tutte
le notizie

© RIPRODUZIONE RISERVATA