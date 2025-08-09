Bologna-Fiorentina, corsa a due per Miller del Motherwell: ruolo e statistiche

La Fiorentina segue con attenzione Lennon Miller, 18enne regista scozzese del Motherwell, considerato uno dei prospetti più interessanti del suo Paese. Al momento il Bologna sembra avanti nella trattativa. La valutazione è di circa 6 milioni di euro, cifra destinata a crescere in caso di concorrenza serrata. Sul giocatore c’è anche l’interesse dell'Udinese. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.
Nella scorsa stagione, Miller ha realizzato 4 reti e 8 assist in 39 presenze complessive tra la mediana e la trequarti della squadra scozzese.
