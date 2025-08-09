Bologna-Fiorentina, corsa a due per Miller del Motherwell: ruolo e statistiche

La Fiorentina segue con attenzione Lennon Miller , 18enne regista scozzese del Motherwell, considerato uno dei prospetti più interessanti del suo Paese. Al momento il Bologna sembra avanti nella trattativa. La valutazione è di circa 6 milioni di euro , cifra destinata a crescere in caso di concorrenza serrata. Sul giocatore c’è anche l’interesse dell' Udinese. Lo scrive La Gazzetta dello Sport .

Nella scorsa stagione, Miller ha realizzato 4 reti e 8 assist in 39 presenze complessive tra la mediana e la trequarti della squadra scozzese.