Il rinnovo di Rolando Mandragora rimane tutto da definire. La strategia della Fiorentina - secondo Tmw - sarebbe quella di discutere della questione dopo la fine della sessione estiva di trasferimenti, a settembre. Dietro a questa attesa ci sono le opportunità che potrebbero presentarsi per i gigliati negli ultimi giorni di agosto. Alla giusta offerta, 10 milioni, Commisso darebbe il via libera alla cessione di Mandragora.
Mandragora, se ne riparla a settembre: fissato il prezzo per il via libera
