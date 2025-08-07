Viola News
Lo United piazza il colpo in attacco: la presentazione davanti alla Fiorentina

L'arrivo a Manchester di Sesko è previsto stasera: sabato il bagno di folla ad Old Trafford, tra gli spettatori la Fiorentina
Il Manchester United è pronto a stringere l'agognato colpo per il suo attacco. I Red Devils, secondo l'esperto di mercato Fabrizio Romano, hanno infatti raggiunto l'intesa con il Lipsia per Benjamin Šeško.

Ruben Amorim avrà il suo nuovo attaccante per una cifra monstre. Circa 80 milioni di euro, tra parte fissa e bonus, quello che sborserà lo United per il suo approdo in Premier League. L'arrivo in città dello sloveno è previsto stasera, mentre domani sono in programma visite e firma. E infine il primo bagno di folla con la presentazione ai tifosi, ad Old Trafford, sabato prima della partita con la Fiorentina.

