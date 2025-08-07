Lo United piazza il colpo in attacco: la presentazione davanti alla Fiorentina

Il Manchester United è pronto a stringere l'agognato colpo per il suo attacco. I Red Devils, secondo l'esperto di mercato Fabrizio Romano, hanno infatti raggiunto l'intesa con il Lipsia per Benjamin Šeško .

Ruben Amorim avrà il suo nuovo attaccante per una cifra monstre. Circa 80 milioni di euro, tra parte fissa e bonus, quello che sborserà lo United per il suo approdo in Premier League. L'arrivo in città dello sloveno è previsto stasera, mentre domani sono in programma visite e firma. E infine il primo bagno di folla con la presentazione ai tifosi, ad Old Trafford, sabato prima della partita con la Fiorentina.