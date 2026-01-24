Matteo Moretto sul canale Youtube di Fabrizio Romano fornisce le ultime sul mercato della Serie A, inclusa la questione Fortini:
VIOLA NEWS calciomercato news calciomercato La Roma ha trovato un’alternativa a Fortini: cosa sta succedendo
calciomercato
La Roma ha trovato un’alternativa a Fortini: cosa sta succedendo
Le ultime di mercato
La Roma sa che Tsimikas rientra al Liverpool se Robertson va al Tottenham. La Roma si è vista rifiutare la sua prima offerta per Fortini e allora si è buttata sul classe 2006 francese Dayann Methalie del Tolosa con 15 milioni. La richiesta però è di 25, quindi la forbice è ampia.
I giallorossi, molto attivi sul mercato, devono ancora fornire a Gian Piero Gasperini un'alternativa credibile a Celik e Wesley sulle fasce, dato che il greco non ha convinto fino in fondo.
© RIPRODUZIONE RISERVATA