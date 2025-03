Kean, la Premier osserva interessata: tre club non spaventati dalla clausola

In Inghilterra sono almeno tre i club che non sono spaventati dall'importo della clausola per Kean: se ne parlerà a fine stagione

Moise Kean sta disputando una stagione di altissimo livello con la maglia della Fiorentina. Al primo anno a Firenze, il classe 2000 sembra aver finalmente trovato la sua isola felice. Ha già segnato fin qui la bellezza di 20 goal in tutte le competizioni con la maglia viola. La clausola rescissoria inserita nel suo contratto - del valore di 52 milioni di euro - ingolosisce molti potenziali club interessati. Secondo Tmw, infatti, per l'attaccante della Nazionale, convocato da Spalletti, si agitano le acque in Premier League. Moise oltremanica ha già disputato la stagione 2019/20 tra le fila dell'Everton. In Inghilterra sono almeno tre i club che non sono spaventati dall'importo della clausola: West Ham, Newcastle e Arsenal hanno allacciato i primi contatti per capire la fattibilità dell'affare, ancora in una fase preliminare. Se ne parlerà a fine stagione e ovviamente molto dipenderà dalle intenzioni dello stesso Moise Kean.