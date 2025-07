Inter, Dodò il dopo Dumfries? Primi contatti, Marotta ha la carta Esposito

Dumfries come Kean: se l'olandese parte, Inter su Dodò per sostituirlo, nell'affare rientra anche Sebastiano Esposito?

L'Inter vuole trattenere Denzel Dumfries , ma un po' come la Fiorentina con Kean, il club nerazzurro ha le mani legate qualora un club offrisse 25 milioni entro il 15 luglio, ovvero l'ammontare della clausola rescissoria inserita nel contratto. Ecco che il biscione vorrebbe cautelarsi e si muove per Dodò che non ha intenzione di rinnovare con la Fiorentina.

Secondo FcInterNews, ci sarebbero stati i primi contatti con l'entourage del brasiliano. L'Inter ha in mano un potenziale jolly che risponde al nome di Sebastiano Esposito, particolarmente appetito dalla Fiorentina ma anche dal Cagliari. In settimana è fissato un appuntamento tra l'Inter e il suo procuratore per capire il da farsi. L'inserimento del giocatore potrebbe rivelarsi una chiave ideale per abbassare le richieste della Fiorentina per Dodò.