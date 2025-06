In Liguria sicuri: Spezia su Amatucci. Dirigenti avvistati a Firenze

La sua stagione deve ancora terminare ma si parla di lui già in chiave mercato per la prossima stagione. Stiamo parlando di Lorenzo Amatucci, giovane centrocampista viola che ha passato la stagione in prestito alla Salernitana, impegnata nei playout di Serie B. Secondo quanto riferisce Il Secolo XIX in edicola questa mattina, sul ragazzo si stanno registrando diverse squadet interessate, una delle quali potrebbe essere lo Spezia, i cui dirigenti Melissano e Gazzoli sono stati avvistati proprio a Firenze in queste ore.