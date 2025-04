Fiorentina, tutti vogliono Dodò: dalla Spagna all’Italia. Ecco i club interessati

Il gioco di Raffaele Palladino sta esaltando le caratteristiche di Dodò. Il terzino brasiliano infatti sta mettendo giornata, dopo giornata, prestazioni eccellenti a referto. Tant'è che molti club europei si starebbero muovendo per cercare di convincere il calciatore a lasciare Firenze.

Lui ha dato priorità alla Fiorentina, questo è chiaro.Vuole il rinnovo e rimanere a Firenze per tanti anni, ma gli interessi di grandi club italiani e non solo aumentano. Infatti, dopo il Barcellonaanche l'Atletico Madrid sarebbe interessato al giocatore. In Italia invece, oltre al Milan,si starebbe muovendo anche il Napoli di Antonio Conte. A riportarlo è il giornalista Ekrem Konur.