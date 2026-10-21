In estate era stato accostato alla Fiorentina, ora Volpato ha prolungato il suo contratto col Sassuolo

Redazione VN
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Cristian Volpato era uno dei tanti esterni accostati alla Fiorentina nell'ultima sessione di mercato. L'asutraliano era nei radar della viola, ma alla fine è rimasto al Sassuolo. Neroverdi che puntano molto sull'ex Roma, che potrà raccogliere l'eventuale eredità di Berardi. Proprio oggi il club ha annunciato il rinnovo di Volpato, blindandolo fino al 2031:

"L’U.S. Sassuolo Calcio comunica di aver prolungato il contratto del calciatore Cristian Volpato fino al 30 giugno 2031.

La società augura a Cristian un grande in bocca al lupo per il prosieguo della carriera in neroverde."

US Sassuolo v Frosinone - Coppa Italia

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