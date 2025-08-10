Una delle tante telenovele calcistiche dell'estate sta per giungere al termine: Sebastiano Esposito, attaccante classe 2002 dell'Inter, sta per passare a titolo definitivo al Cagliari, come appunto vi avevamo raccontato questo pomeriggio. Ma cosa è successo nelle ultime ore, quando il calciatore sembrava essere ad un passo dal Parma, ovvero l'altra squadra che nelle ultime settimane lo stava inseguendo?
calciomercato
Esposito conteso da Cagliari e Parma: ecco perché i rossoblù l’hanno spuntata
Innanzitutto, Seba Esposito ad inizio mercato era stato accostato anche alla Fiorentina, quando lo si ipotizzava come soluzione per ricoprire il ruolo di vice-Gudmundsson (nonostante le caratteristiche non siano proprio quelle dell'islandese). Ma è sempre stato il Cagliari il club a puntare forte sul giovane campano, rincorrendolo, in pratica, da giugno. La soluzione utile alla chiusura dell'operazione, però, è arrivata soltanto in questi giorni, dopo il forte inserimento del Parma, che era arrivata ad offrire all'Inter 4 milioni più il 40% sulla futura rivendita. Il Cagliari ha, allora, aggiunto 500.000 Euro ed ecco che nella giornata di lunedì l'attaccante dovrebbe fare le visite e firmare il contratto con la società rossoblù.
© RIPRODUZIONE RISERVATA