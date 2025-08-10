Esposito conteso da Cagliari e Parma: ecco perché i rossoblù l’hanno spuntata

Una delle tante telenovele calcistiche dell'estate sta per giungere al termine: Sebastiano Esposito , attaccante classe 2002 dell'Inter, sta per passare a titolo definitivo al Cagliari, come appunto vi avevamo raccontato questo pomeriggio . Ma cosa è successo nelle ultime ore, quando il calciatore sembrava essere ad un passo dal Parma, ovvero l'altra squadra che nelle ultime settimane lo stava inseguendo?

Innanzitutto, Seba Esposito ad inizio mercato era stato accostato anche alla Fiorentina, quando lo si ipotizzava come soluzione per ricoprire il ruolo di vice-Gudmundsson (nonostante le caratteristiche non siano proprio quelle dell'islandese). Ma è sempre stato il Cagliari il club a puntare forte sul giovane campano, rincorrendolo, in pratica, da giugno. La soluzione utile alla chiusura dell'operazione, però, è arrivata soltanto in questi giorni, dopo il forte inserimento del Parma, che era arrivata ad offrire all'Inter 4 milioni più il 40% sulla futura rivendita. Il Cagliari ha, allora, aggiunto 500.000 Euro ed ecco che nella giornata di lunedì l'attaccante dovrebbe fare le visite e firmare il contratto con la società rossoblù.